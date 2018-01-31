Ушел из жизни первый космонавт Украины Каденюк

Ушел из жизни первый космонавт Украины Леонид Каденюк на 68-м году жизни. Об этом УНН стало известно из окружения, близкого к Каденюку.

Как сообщил собеседник агентства, космонавт скоропостижно скончался в парке Царское Село в столице.

По данным источника, он скончался до приезда скорой помощи.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК «Колумбия» миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.