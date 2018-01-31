Правительство повысило размер адресной помощи переселенцам

Кабмин с целью улучшения соцзащиты внутренне перемещенных лиц внес изменения в постановление о предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Постановление предусматривает:

— повышение размера ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг лицам, получающим пенсии, и детям — с 884 до1000 гривен;

— повышение предельного размера общей суммы денежной помощи, выплачиваемой на семью, — с 2400 до 3000 гривен и до 5000 гривен многодетным семьям.

Как отметили в Минсоцполитики, постановление № 15 вступило в силу 20 января 2018.

«Учитывая указанное, с 20 января 2018 года денежная помощь будет назначена и перечислена указанным категориям лиц в повышенном размере», — говорится в сообщении.