В «Татра-Юг» подумывают о выводе производства из Украины

Отсутствие в Украине экспортно-кредитного агентства, которое могло бы поддержать отечественного производителя, а также необходимых гарантий для экспортеров подталкивает украинских производителей к выводу за рубеж своих производственных мощностей, заявила в ходе круглого стола по вопросу создания ЭКА в парламенте заместитель директора ООО «Татра-Юг» Инесса Кердивара.

По ее словам, украинские заказчики трамваев предпочитают ремонтировать старую технику, либо заказывать коммунальный транспорт из Польши, Чехии, Беларуси и других соседних государств. Таким образом, внутренний рынок не обеспечивает заказами предприятие, производственные мощности которого находятся в Днипре, пишет Интерфакс-Украина.

«В Украине коммунальные предприятия, вместо покупки новых трамвайных вагонов, предпочитают ремонтировать старые, и завозят комплекты из соседних Чехии, Польши и Беларуси. Поэтому мы пытаемся выйти на внешний рынок, и достаточно успешно — в прошлом году подписали контракт с Египтом. Но при попытках выйти на эти рынки у нас возникают вопросы, которые и вынуждают нас искать варианты, которые, на мой взгляд, провальны для развития экспорта в Украине, поскольку уводят финресурсы из страны», — объяснила Кердивара.

По ее словам, в числе таких возникающих вопросов — отсутствие экспортного кредитования и ряда гарантий, которые требуются от экспортеров — гарантий на участие в самом тендере, на выполнение контракта и гарантий на получение авансового платежа.

«То есть мы обложены гарантиями со всех сторон, и у нас есть только два выхода, к которым мы пока не прибегли: это либо создание предприятия за рубежом и вывод производства из Украины для того, чтобы ЭКА той же Чехии, Польши или Венгрии поддерживало нас как производителя этих стран для выхода на тот же азиатский рынок, либо создание консорциума. Например, мы общаемся сейчас с Китаем, Сингапуром, Южной Кореей с тем, чтобы они, не участвуя и не предоставляя никаких других активов в проекте, получали свою дельту только от того, что предоставят все указанные гарантии», — пояснила представитель «Татра-Юг».

Отметим, что предприятие уже 25 лет работает в Украине, производя трамвайные вагоны по полному циклу на площадях «Южмаша» в Днипре.