«Люди стали жить лучше»: Черновил заметил как вырос спрос на черную икру

Экс-депутат, близкий к Банковой политолог Тарас Чорновил заявил о том, что в Украине вырос спрос на черную икру и «люди стали жить лучше». Об этом он сказал в эфире телеканала NewsONE.

«Абсолютное большинство людей покупает себе продукты, на которые я могу разве смотреть и облизываться, хотя и был народным депутатом 4 созыва. Вырос спрос на черную икру, люди спокойно покупают, а раньше ее даже не завозили. А теперь люди стали жить лучше. Я вот смотрю, что покупают люди в супермаркете возле моего дома. А я напомню, что я живу не в Конча-Заспе, или в Царском Селе, а на Позняках, пролетарский район», — рассказал Чорновил.

«А что касается Порошенко и Луценко, могли ли они поехать... а почему нет? А почему никто не говорит, что прошлый год этот самый Порошенко встретил на фронте? Луценко, вернув государству такие суммы, тоже имеет на что-то право...», — добавил экс-депутат.

Напомним, что по данным журналистов на отдых на Мальдивах президент потратил около 500 тысяч долларов. Его соратник Юрий Луценко ездил на Сейшельские острова и ему отдых обошелся в 50 тысяч долларов.