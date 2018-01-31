«Люди стали жить лучше»: Черновил заметил как вырос спрос на черную икру

Экс-депутат, близкий к Банковой политолог Тарас Чорновил заявил о том, что в Украине вырос спрос на черную икру и «люди стали жить лучше». Об этом он сказал в эфире телеканала NewsONE.
«Абсолютное большинство людей покупает себе продукты, на которые я могу разве смотреть и облизываться, хотя и был народным депутатом 4 созыва. Вырос спрос на черную икру, люди спокойно покупают, а раньше ее даже не завозили. А теперь люди стали жить лучше. Я вот смотрю, что покупают люди в супермаркете возле моего дома. А я напомню, что я живу не в Конча-Заспе, или в Царском Селе, а на Позняках, пролетарский район», — рассказал Чорновил.
«А что касается Порошенко и Луценко, могли ли они поехать... а почему нет? А почему никто не говорит, что прошлый год этот самый Порошенко встретил на фронте? Луценко, вернув государству такие суммы, тоже имеет на что-то право...», — добавил экс-депутат.
Напомним, что по данным журналистов на отдых на Мальдивах президент потратил около 500 тысяч долларов. Его соратник Юрий Луценко ездил на Сейшельские острова и ему отдых обошелся в 50 тысяч долларов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.763,42 -0.1303
|2.800,29 -0.1481
|100 евро
|3.425,79 -0.0888
|3.490,18 -0.1175
|10 рублей
|4,56 -0.0028
|5,04 -0.003
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|Золото
|376.690,00-2.901,00
|Серебро
|4.844,12-52,41
|Платина
|283.169,00-4.098,00
|Палладий
|303.895,00-3.145,00
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