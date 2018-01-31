Джемилев: В Крыму за годы оккупации зафиксировано 49 похищений людей

В Крыму за годы его оккупации Россией зафиксировано 49 случаев похищений людей, еще 16 считаются пропавшими без вести. Об этом сказал уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в Европарламенте, передает «Укринформ».

Во время слушаний в Европейском парламенте «Четыре года оккупации. Пути поддержки Крыма и крымских татар» в своем выступлении Джемилев также сообщил, что еще 6 трупов было найдено с признаками пыток.

«Одним из наиболее удручающих преступлений оккупационного режима, что, собственно, его и отличает от преступлений советского режима, является похищение и убийства людей. На сегодня нами зафиксировано 49 таких случаев, по результатам которых было найдено шесть трупов с признаками пыток. Шестнадцать человек еще числятся пропавшими без вести. По всем признакам, их также уже нет в живых», — сказал Джемилев.

Депутат от Германии Ребекка Хармс заявила, что Европарламент сделает политические выводы по результатам заслушивания доклада о ситуации и нарушениях прав человека в Крыму.

«Мы призываем международные организации, в частности Евросоюз, действовать так же активно, как мы», — отметила Хармс.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму за 2017 год зафиксировали 286 случаев задержания активистов, из них 248 случаев приходятся на крымских татар.