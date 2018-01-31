Олифер: В ОРДЛО не возвращают «Укрзализныце» 30 тыс. единиц подвижного состава

Боевики ОРДЛО до сих пор не вернули «Укрзализнице» 30 тыс. единиц подвижного состава. Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на странице в Facebook.

«В подгруппе по социально-экономическим вопросам систематически нарушается вопрос возвращения украинской государственной и частной собственности, которая была захвачена в ОРДЛО. В частности, до сих пор представители ОРДЛО не вернули „Укрзализныце“ имущество в количестве 30 тыс. единиц подвижного состава», — написала она.

Ранее в «Укрзализныце» заявляли о необходимости модернизации подвижного состава.

Позже был представлен инвестиционный план «Укрзализныци» на 2017-2021 гг., который предусматривает инвестиции в размере 5,8 млрд долл. При этом 3,280 млрд долл. направят на закупку подвижного состава, 709 млн долл. — на модернизацию.