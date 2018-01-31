Суд решил арестовать экс-главу Администрации морпортов

Соломенский райсуд Киева 30 января решил отправить под стражу с альтернативой внесения 12 миллионов гривен залога экс-главу Администрации морских портов Украины, задержанному накануне по подозрению в хищении средств АМПУ, сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По ее информации, таким образом суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурорами САП.

«Директору ООО „Техморгидрострой Николаев“, согласно постановлению суда, назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. грн», — говорится в сообщении.

В САП сообщили, что в среду, 31 января, Соломенский суд избирает меры пресечения другим задержанным фигурантам дела.

Как известно, 29 января Национальное антикоррупционное бюро при обысках в Одессе задержало бывшего директора госпредприятия «Администрация морских портов Украины», которого в 2016 уже отпускали под залог.

Всего по делу задержаны 7 подозреваемых в завладении 247 млн гривен, среди которых бывшие и действующие чиновники Администрации морских портов.

29 января НАБУ проводило обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева.