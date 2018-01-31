Карточные мошенники нанесли убытки банкам на 164 млн грн

Убытки украинских банков от незаконных действий с платежными карточками уменьшились впервые с 2015 года до 163,7 млн грн.

Об этом сообщил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблуновский.

По его словам, количество мошеннических операций с платежными картами, по которым банки понесли убытки, за прошлый год снизилась до 77,6 тыс. случаев, тогда как в 2016 году — почти 95 тыс.

Убыток от мошеннических операций в интернете составил 84,1 млн грн.