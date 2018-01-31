Сенат Польши не захотел менять закон о «бандеризме»

Комиссии Сената Польши поддержали без поправок изменения в закон об Институте национальной памяти, в котором предусматривается наказание за отрицание преступлений украинских националистов, передает Onet.pl.

Отмечается, что так называемый закон «о бандеризме» поддержали комиссии прав человека, верховенства права, а также по вопросам культуры. «За» проголосовали 11 сенаторов, против — 5, воздержались — 0.

В законе есть положение, согласно которому каждому, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или государству ответственность или причастность к преступлениям Третьего рейха или иных преступлений против человечности, мира и военных преступлений, грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Именно к этому положению сенаторы не захотели вносить изменения. Кроме того, они отклонили поправку, согласно которой должны были убрать запись о «преступлениях украинских националистов».

Напомним, Сейм Польши 26 января 2018, принял закон о запрете пропаганды так называемой «бандеровской идеологии». Закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом во время Второй мировой войны и ответственные за события на Волыни и Восточной Малой Польши.

Впоследствии в МИД Украины опубликовали заявление о принятии этого документа. В частности, в ведомстве выразили чрезвычайную обеспокоенность относительно намерения изобразить этим законопроектом украинцев как исключительно «преступных националистов» и «коллаборационистов третьего рейха».