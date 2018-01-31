За год НБУ оштрафовал банки на 67,6 млн грн

Всего за 2017 Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем наложил на банки 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн гривен (уплаченных в полном объеме), сообщает пресс-служба НБУ.

Как уточняется, на протяжении прошлого года регулятор применил меры воздействия к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений, а также одному банку остановил осуществление отдельных видов операций.

В январе текущего года Нацбанк не применял мер воздействия к банковским учреждениям Украины.

В то же время в декабре 2017 году НБУ применил к шести банкам меры воздействия в виде шести письменных замечаний и одного штрафа.

Напомним, в 2016 году Нацбанк изменил процедуру применения мер воздействия к банковским учреждениям, нарушившим требования регулятора.