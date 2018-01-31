За год НБУ оштрафовал банки на 67,6 млн грн

Всего за 2017 Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем наложил на банки 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн гривен (уплаченных в полном объеме), сообщает пресс-служба НБУ.
Как уточняется, на протяжении прошлого года регулятор применил меры воздействия к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений, а также одному банку остановил осуществление отдельных видов операций.
В январе текущего года Нацбанк не применял мер воздействия к банковским учреждениям Украины.
В то же время в декабре 2017 году НБУ применил к шести банкам меры воздействия в виде шести письменных замечаний и одного штрафа.
Напомним, в 2016 году Нацбанк изменил процедуру применения мер воздействия к банковским учреждениям, нарушившим требования регулятора.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.763,42 -0.1303
|2.800,29 -0.1481
|100 евро
|3.425,79 -0.0888
|3.490,18 -0.1175
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|4,56 -0.0028
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|Золото
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|Серебро
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