Редактор Strana.ua Игорь Гужва попросил политическое убежище в Австрии

Редактор интернет-газеты «Страна» Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой. Об этом сообщается в открытом письме редакции в адрес президента Украины Петра Порошенко.
Как отмечается на сайте, власти выбрали путь беспрецедентного давления на газету, аналогов которого еще не было в истории Украины.
«По вашему приказу против главного редактора „Страны“ сфабриковано уже 5 уголовных дел, а сам он был на несколько дней брошен в тюрьму. В нашей редакции и в квартирах наших журналистов проходят незаконные обыски. От подконтрольных вам группировок и лиц мы постоянно получаем угрозы физической расправы, а наши обращения за защитой к правоохранительным органам остаются без ответа. Ваша цель — запугать нас, заставив изменить редакционную политику. А если не получится, то уничтожить нас, затравить и бросить в тюрьму руководителей газеты», — отмечается в письме.
«Мы понимаем, что до выборов осталось чуть больше года и вы не остановитесь ни перед чем, чтобы закрыть рот тем журналистам, кто набрался смелости критиковать вас. Вам очень важно победить на выборах. Вы готовитесь. И мы готовимся. Мы готовимся продолжить нашу работу в самое сложное, предвыборное, время», — написали журналисты.
В частности, сообщается, что редакция предприняла ряд действий — защитила сайт от возможной блокировки и отработала схему работы журналистов вне офиса на случай новых атак и обысков.
«И главное — из-под удара выведен главный редактор нашего издания Игорь Гужва, которого вы обложили уголовными делами, как себя офшорами. Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину», — идет речь в открытом письме.
Также там отмечается, что Игорь Гужва остается главным редактором издания и продолжает руководить «Страной» из-за границы. Сайт будет работать в прежнем формате.
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