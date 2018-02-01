Сайдик: Участники подгруппы по вопросам безопасности поддержали режим прекращения огня

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), посол Мартин Сайдик заявил, что участники рабочей подгруппы по вопросам безопасности выразили приверженность соблюдению всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня на Донбассе, говорится на сайте ОБСЕ.
«Руководствуясь заявлением ТКГ от 20 декабря прошлого года, участники рабочей группы повторно подтвердили приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня. При этом они ещё раз подчеркнули «необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня», — сказал Сайдик.
По словам спецпредставителя ОБСЕ, обеспечение дальнейшего соблюдения режима прекращения огня стало главной темой видеоконференции рабочей подгруппы по безопасности, которая состоялась 29 января.
Как отметил посол, участники подгруппы также обсудили вопросы, связанные с разведением сил и средств, отведением тяжелого вооружения и разминированием.
Как известно, 20 декабря в Минске на заседании ТКГ была достигнута договоренность об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, однако боевики ежедневно нарушают договоренности.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.771,56 0.0649
|2.809,13 0.0739
|100 евро
|3.432,08 0.038
|3.495,23 0.0253
|10 рублей
|4,56 -0.0002
|5,05 0.0007
|Курс, UAH
|Золото
|376.690,00-2.901,00
|Серебро
|4.844,12-52,41
|Платина
|283.169,00-4.098,00
|Палладий
|303.895,00-3.145,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Шо, опять!