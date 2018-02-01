Сайдик: Участники подгруппы по вопросам безопасности поддержали режим прекращения огня

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), посол Мартин Сайдик заявил, что участники рабочей подгруппы по вопросам безопасности выразили приверженность соблюдению всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня на Донбассе, говорится на сайте ОБСЕ.

«Руководствуясь заявлением ТКГ от 20 декабря прошлого года, участники рабочей группы повторно подтвердили приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня. При этом они ещё раз подчеркнули «необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня», — сказал Сайдик.

По словам спецпредставителя ОБСЕ, обеспечение дальнейшего соблюдения режима прекращения огня стало главной темой видеоконференции рабочей подгруппы по безопасности, которая состоялась 29 января.

Как отметил посол, участники подгруппы также обсудили вопросы, связанные с разведением сил и средств, отведением тяжелого вооружения и разминированием.

Как известно, 20 декабря в Минске на заседании ТКГ была достигнута договоренность об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, однако боевики ежедневно нарушают договоренности.