Укрсоцбанк останется убыточным до слияния

В Укрсоцбанке ожидают сохранения отрицательного финансового результата в 2018 году.

Об этом сообщил в интервью FinClub генеральный менеджер Альфа-Банка, будущий председатель правления Укрсоцбанка Иван Свитек.

«Убыток (в 2018-м, — ред.) уменьшится наполовину — до 800 млн грн», — рассказал Свитек.

Убыток по итогам 2017 года ожидается на уровне 1,5 млрд грн. Он вызван «чисткой» проблемного кредитного портфеля Укрсоцбанка, а также тем, что активы банка переводятся на баланс Альфа-Банка по рыночной, а не номинальной цене.

«В Укрсоцбанке мы продолжаем приводить стоимость активов на балансе к справедливой оценке для дальнейшего слияния. Это ожидаемая для нас ситуация. Когда мы покупали банк, то оценивали его кредитный портфель, а сейчас его чистим», — подчеркнул банкир.

Присоединение Укрсоцбанка к Альфа-Банку должно завершиться в текущем году.

Как известно, Иван Свитек возглавит Укрсоцбанк.