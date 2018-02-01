В Киеве во время драки в ресторане погиб военный

В Киеве в Днепровском районе на улице Сергиенко от ножевого ранения в шею скончался 22-летний контрактник Вооруженных сил Украины, передают «Вартові.Еспресо».

По предварительной информации, в одном из ресторанов разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек и 22-летним мужчиной.

По словам свидетелей, обе стороны конфликта были навеселе. Спор перешел в драку, во время которой 22-летний мужчина получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.

После этого нападавшие выбежали из ресторана и, по свидетельствам очевидцев, сели в два автомобиля с иностранными номерами Volkswagen и Audi и скрылись.

По информации издания, погибшим мужчиной 1996 г. р. оказался военнослужащий, который служил по контракту.

На месте происшествия работают полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, причастных к ней.

Как сообщалось, в Житомире военнослужащий украл из учебного центра компьютерную технику на 0,8 млн гривен.