В Киеве во время драки в ресторане погиб военный

В Киеве в Днепровском районе на улице Сергиенко от ножевого ранения в шею скончался 22-летний контрактник Вооруженных сил Украины, передают «Вартові.Еспресо».
По предварительной информации, в одном из ресторанов разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек и 22-летним мужчиной.
По словам свидетелей, обе стороны конфликта были навеселе. Спор перешел в драку, во время которой 22-летний мужчина получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.
После этого нападавшие выбежали из ресторана и, по свидетельствам очевидцев, сели в два автомобиля с иностранными номерами Volkswagen и Audi и скрылись.
По информации издания, погибшим мужчиной 1996 г. р. оказался военнослужащий, который служил по контракту.
На месте происшествия работают полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, причастных к ней.
Как сообщалось, в Житомире военнослужащий украл из учебного центра компьютерную технику на 0,8 млн гривен.
|Покупка
|Продажа
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|2.771,56 0.0649
|2.809,13 0.0739
|100 евро
|3.432,08 0.038
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