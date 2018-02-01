В ЕБРР не прогнозируют серьезных реформ в Украине в 2018 году

В 2018 году в Украине, вероятно, не будет существенных реформ, заявил директор Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер, пишет РБК-Украина.

«Естественно, что в процессе реформ будет больше вызовов, особенно в год выборов. Я не думаю, что мы будем видеть большой взлет реформ в этом году», — сказал Аджунер.

При этом он отметил, что ЕБРР продолжит инвестировать в украинскую экономику. По словам Аджунера, объемы инвестиций от ЕБРР зависят от общего инвестиционного климата в стране и реакции политиков и руководящих органов на вызовы, с которыми они сталкиваются.

«Но есть в принципе опасения, что мы будем сталкиваться с теми же проблемами», — отметил директор ЕБРР в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина заняла третье место по объему финансирования, предоставленного ЕБРР в 2017 году. Страна получила 581 млн евро.