ФГВФЛ продлил ликвидацию трех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию Мелиор Банка, Имэксбанка и Авант-Банка.
Как сообщает пресс-служба Фонда, ликвидация Мелиор Банка продлена на год с 11 февраля 2018 года до 10 февраля 2019 года включительно. На этот же срок продлены полномочия ликвидатора банка Виктора Кулиша.
Ликвидация Имэксбанка продлена на два года с 27 мая 2018 года до 26 мая 2020 года включительно, на этот же период продлены полномочия ликвидатора Андрея Матвиенко.
Ликвидация Авант-Банка продлена на один год с 26 февраля 2018 года до 25 февраля 2019 года включительно. На этот же срок продлены полномочия ликвидатора банка Олега Кичука.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.771,56 0.0649
|2.809,13 0.0739
|100 евро
|3.432,08 0.038
|3.495,23 0.0253
|10 рублей
|4,56 -0.0002
|5,05 0.0007
|Курс, UAH
|Золото
|376.690,00-2.901,00
|Серебро
|4.844,12-52,41
|Платина
|283.169,00-4.098,00
|Палладий
|303.895,00-3.145,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016