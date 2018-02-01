НБУ поднял доходность депозитных сертификатов

Ставка размещения трехмесячных депозитных сертификатов Национального банка Украины на первом тендере, после повышения учетной ставки, выросла с 14,5% до 16,5%.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«По процентному тендеру с размещения депозитных сертификатов НБУ, объявленному на 31 января сроком на 91 день, удовлетворены заявки пяти банков по предельной процентной ставке 16,50% годовых общим объемом 300 млн грн», — говорится в сообщении.
Согласно данным регулятора, на тендер было продано 14 заявок банков на 730 млн грн, из которых он удовлетворил только 5 на 300 млн грн.
Напомним, банки купили гособлигации на 2,3 млрд грн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.771,56 0.0649
|2.809,13 0.0739
|100 евро
|3.432,08 0.038
|3.495,23 0.0253
|10 рублей
|4,56 -0.0002
|5,05 0.0007
|Курс, UAH
|Золото
|376.690,00-2.901,00
|Серебро
|4.844,12-52,41
|Платина
|283.169,00-4.098,00
|Палладий
|303.895,00-3.145,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016