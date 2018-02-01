НБУ поднял доходность депозитных сертификатов

Ставка размещения трехмесячных депозитных сертификатов Национального банка Украины на первом тендере, после повышения учетной ставки, выросла с 14,5% до 16,5%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«По процентному тендеру с размещения депозитных сертификатов НБУ, объявленному на 31 января сроком на 91 день, удовлетворены заявки пяти банков по предельной процентной ставке 16,50% годовых общим объемом 300 млн грн», — говорится в сообщении.

Согласно данным регулятора, на тендер было продано 14 заявок банков на 730 млн грн, из которых он удовлетворил только 5 на 300 млн грн.

Напомним, банки купили гособлигации на 2,3 млрд грн.