Фокстрот инвестирует 150 млн грн в обновление 40 магазинов

Сеть бытовой техники и электроники (БТиЭ) «Фокстрот. Техника для дома», которую развивает Группа компаний (ГК) «Фокстрот» (Киев), планирует в 2018 году инвестировать около 150 млн грн в обновление 40 магазинов, сообщила пресс-служба компании.
«В наших планах на этот год — модернизировать все магазины-флагманы, а это более 40 магазинов. Со следующего месяца начнем обновлять первые магазины», — цитируется в сообщении исполнительный директор сети «Фокстрот. Техника для дома» Вячеслав Поврозник.
По словам коммерческого директора сети Татьяны Моисеенко, реконцепция предусматривает разделение торгового зала на категорийные сектора по группам товаров. Компания также планирует проводить в обновленных магазинах тематические мастер-классы и активности для посетителей.
Первый обновленный магазин «Фокстрот» был открыт 25 января 2018 года в ТЦ «ГородОК» в Киеве. Торговая площадь магазина составляет 1,3 тыс. кв. м.
Кроме того, «Фокстрот» планирует в 2018 году открыть до 10 новых магазинов, сообщили в пресс-службе компании.
Сеть «Фокстрот. Техника для дома» по состоянию на январь-2018 насчитывала 158 супермаркетов в 90 городах Украины торговой площадью 151 тыс. кв. м. По данным на официальном сайте, в компании работает 5 тыс. сотрудников. Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» на декабрь-2017 достигла 7 млн человек.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.771,23 0.0616
|2.808,86 0.0712
|100 евро
|3.433,13 0.0485
|3.495,07 0.0237
|10 рублей
|4,57 0.0007
|5,04 0.0004
|Курс, UAH
|Золото
|376.690,00-2.901,00
|Серебро
|4.844,12-52,41
|Платина
|283.169,00-4.098,00
|Палладий
|303.895,00-3.145,00
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