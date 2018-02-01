В МВФ еще не решили, когда миссия Фонда приедет в Украину

Сроки визита миссии Международного валютного фонда в Украину для пересмотра программы сотрудничества и последующего выделения кредитного транша еще не определены.

Об этом заявил заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос о заявлениях президента Петра Порошенко и главы Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина о возможном визите миссии Фонда в апреле и феврале соответственно.

«У меня нет деталей о миссии по пересмотру программы (сотрудничества с Украиной — ред.). Время визита миссии еще не было определено», — сказал он.