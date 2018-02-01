Новое заседание по делу Штепы назначено на 7 февраля

Подготовительное заседание по делу экс-мера Славянска Нели Штепы назначено на 7 февраля, сообщает АТН.

Ранее Апелляционный суд Харькова направил дело Штепы было в Октябрьский районный суд города.

Новым председательствующим судье по делу экс-мэра Славянска назначен назначили судья Денис Чижиченко.

«Новый председательствующий — Чижиченко. Подготовительное заседание назначено на 7 февраля», — сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Подготовительное заседание, назначенное на 22 января, не состоялось из-за самоотвода председательствующего судьи Владимира Курило. Заявление о самоотводе судьи коллегия судей удовлетворила.