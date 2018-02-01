Украина нарастила выпуск проката, стали и чугуна

Металлургические предприятия Украины по итогам января 2018 года нарастили производство общего проката на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,683 млн тонн. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает объединение предприятий Укрметаллургпром.

Отмечается, что за указанный период выплавка стали возросла также на 10% — до 1,907 млн тонн, чугуна — на 27% — до 1,937 млн тонн.

«Существенного увеличения производства основных видов продукции удалось добиться благодаря успешной реконструкции и своевременному капитальному ремонту основных мощностей на Запорожстали, ММК им.Ильича, Азовстали, а также стабилизации работы Днепровского металлургического комбината после длительного вынужденного простоя в 2017 году», — говорится в сообщении.