Минфин усовершенствовал механизм «единого окна» на таможнях

Правительство приняло решение по совершенствованию механизма «единого окна» на украинских таможнях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«С учетом практического опыта применения автоматической системы информационного обмена по принципу „единого окна“ и по предложениям представителей бизнеса и независимых экспертов, Минфин подготовил, а правительство 31 января приняло решение по совершенствованию механизма „единого окна“ на украинских таможнях», — говорится в сообщении.

Проект постановления КМУ вводит дифференцированный подход к обязательному применению «единого окна» с учетом особенностей транспортных операций. Документ продлевает на 1 год возможности добровольного применения системы «единого окна» в случаях:

перемещения товаров транзитом;

вывоза за пределы Украины товаров морским, железнодорожным и авиационным транспортом;

ввоза товаров в почтовых и международных экспресс-отправлениях.

Кроме того, вводится на 90 дней переходный период в виде добровольного применения системы «единого окна» в каждом новом месте таможенного оформления, где начнется применение этой системы.

Среди прочего вводится риск-ориентированный подход к избранию объектов фитосанитарного контроля деревянного упаковочного материала и паллет, предусматривающий:

при экспорте — осуществление контроля маркировки паллет таможнями и только в случаях, когда товары подлежат таможенному досмотру;

при импорте — обзору (инспектированию) будут подлежать 10%, 25%, 50% или 100% подконтрольных грузов в зависимости от уровня риска в разрезе стран-отправителей.

Документ предусматривает включение в перечень товаров, не подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю (в том числе в форме предварительного документального контроля) медицинских изделий в т. ч., для диагностики in vitro, активных медицинских изделий, которые имплантируют, вспомогательных средств, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям технических регламентов, а также пестицидов и агрохимикатов, зарегистрированных в Украине.