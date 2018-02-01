САП закрыла дело в отношении экс-главы Минэкологии Злочевского, - СМИ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла дело в отношении экс-главы Минэкологии времен бывшего президента Виктора Януковича Николая Злочевского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«САП закрыла уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов Украины своим служебным положением при выдаче специальных разрешений на пользование недрами частным предприятиям в 2010-2012 годах (ч.2 ст. 364 УК). Производство было открыто ГПУ, но по подследственности в декабре 2015 года было передано в НАБУ», — сообщили в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что речь идет о Злочевском и других должностных лицах.