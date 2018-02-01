Швейцария ввела санкции против дочерней компании российского «Газпромбанка»

Регулятор финансового рынка Швейцарии FINMA запретил дочерней компании российского «Газпромбанка» привлекать новых частных клиентов. Банк подозревают в отмывании денег в течение десяти лет, передает The Associated Press.

Сообщается, что регулятор финансового рынка Швейцарии провел расследование в отношении более 30 швейцарских банков после того, как появилось «Панамское досье». Издание отмечает, что углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков.

Кроме того, в ходе расследования «Газпромбанк» стал единственным банком, против которого ввели ограничения. Так, в регуляторе сообщили, что появились «серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег», которые связанны с частными клиентами «Газпромбанк Швейцария» в Цюрихе, владельцем которого является «Газпромбанк».

По данным регулятора российский банк нарушил процесс по противодействию отмыванию денег в период с 2006 по 2016 годы.

«Расследование FINMA, завершенное в январе 2018 года, установило, что компания „Газпромбанк Швейцария“ нарушила процесс по противодействию отмыванию денег согласно требованиям в период с 2006 по 2016 год», — говорится в сообщении.



