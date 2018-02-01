Семья Ротшильдов продала замок и охотничьи угодья в Австрии

Наследники Ротшильдов продали исторические охотничьи угодья в Австрии, которыми семья владела с середины XIX века, промышленникам Корду и Томасу Принцхорнам.

По данным австрийского журнала Trend сумма сделки составила 90 млн евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На территории поместья Лангау в двух часах к западу от Вены расположены замок, 15 хозяйственных построек и две электростанции. Его площадь составляет около 5,4 га.

«Сделку такого рода такая семья, как Ротшильды, заключает раз в столетие. Мы получили много предложений от предпринимателей из Германии, Швейцарии и Австрии», — отметил риелтор Клаус Бишоф, уточнив, что изначально Ротшильды владели около 13 га земли в этом регионе, и остальные угодья все еще принадлежат семье.