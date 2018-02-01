Конкурс на должность главы ГПЗКУ не состоялся, - МЭРТ

Второй этап конкурса на замещение должности главы исполнительного органа ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ), который должен был состояться 31 января, перенесен на 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Заседание номинационного комитета вчера (31 января, — ред.) не произошло по техническим причинам. Заседание перенесли на 12 февраля», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что во второй тур конкурса прошло 5 из 14 кандидатов. О ком именно идет речь, официально в МЭРТ не сообщают. Однако, по данным отдельных СМИ, во второй тур прошли бывший и.о. председателя ГПЗКУ Дмитрий Гавриш и депутат Киевсовета Антон Дрепин. Ни один из них в сфере продажи зерна ранее не работал.

Добавим, что Д.Гавриш на должность и. о. председателя ГПЗКУ был назначен в сентябре, но уже 11 января он был уволен «по собственному желанию». На следующий день правительство назначило нового и.о. председателя правления ГПЗКУ. Ею стала экс-менеджер предприятия Бахматюка — Ирина Марченко.