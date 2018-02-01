Чистая прибыль Facebook за год выросла на 56%

Американская Facebook Inc, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, близка к рекорду стоимости акций после раскрытия информации о повышении средней цены рекламных объявлений в четвертом квартале на 43%.

Согласно отчетности Facebook, чистая прибыль в четвертом квартале поднялась на 20%, до $4,27 млрд, передает Интерфакс.

Списания в связи с налоговой реформой составили $2,27 млрд, или 77 центов на акцию. Без учета списаний прибыль Facebook подскочила на 61%. Квартальная выручка подскочила на 47%, до $12,97 млрд — нового рекорда, в том числе доходы от рекламы выросли на 48% — до $12,78 млрд.

Ранее акции Facebook подешевели на 5% на дополнительных торгах в Нью-Йорке из-за данных о сокращении времени использования соцсети и списаний в связи с налоговой реформой, однако резкий рост рекламных расценок привел к повышению курса на 4,5%, до $194,50 — уровня, который компания еще ни разу не фиксировала в ходе основной сессии.

Из-за изменений платформы Facebook в последние месяцы, в том числе в отображении новостной ленты, дневная аудитория в США и Канаде сократилась на 700 тыс. человек, причем в этом регионе каждый пользователь соцсети «стоил» $26,76 в четвертом квартале по сравнению со среднемировыми $6,18.

В результате изменений пользователи по всему миру в общей сложности проводят на Facebook на 50 млн часов в день меньше, чем раньше.

В целом по миру число пользователей Facebook с ежедневной активностью увеличилось с 1,37 млрд на конец сентября до 1,4 млрд на конец декабря. Квартальный прирост аудитории оказался самым слабым за все время существования Facebook. Не реже раза в месяц соцсетью пользуются 2,13 млрд человек против 2,07 млрд по итогам третьего квартала.

Чистая прибыль Facebook за 2017 выросла на 56%, до $15,9 млрд, выручка — на 47%, до $40,7 млрд.