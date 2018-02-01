Чистая прибыль Facebook за год выросла на 56%

Американская Facebook Inc, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, близка к рекорду стоимости акций после раскрытия информации о повышении средней цены рекламных объявлений в четвертом квартале на 43%.
Согласно отчетности Facebook, чистая прибыль в четвертом квартале поднялась на 20%, до $4,27 млрд, передает Интерфакс.
Списания в связи с налоговой реформой составили $2,27 млрд, или 77 центов на акцию. Без учета списаний прибыль Facebook подскочила на 61%. Квартальная выручка подскочила на 47%, до $12,97 млрд — нового рекорда, в том числе доходы от рекламы выросли на 48% — до $12,78 млрд.
Ранее акции Facebook подешевели на 5% на дополнительных торгах в Нью-Йорке из-за данных о сокращении времени использования соцсети и списаний в связи с налоговой реформой, однако резкий рост рекламных расценок привел к повышению курса на 4,5%, до $194,50 — уровня, который компания еще ни разу не фиксировала в ходе основной сессии.
Из-за изменений платформы Facebook в последние месяцы, в том числе в отображении новостной ленты, дневная аудитория в США и Канаде сократилась на 700 тыс. человек, причем в этом регионе каждый пользователь соцсети «стоил» $26,76 в четвертом квартале по сравнению со среднемировыми $6,18.
В результате изменений пользователи по всему миру в общей сложности проводят на Facebook на 50 млн часов в день меньше, чем раньше.
В целом по миру число пользователей Facebook с ежедневной активностью увеличилось с 1,37 млрд на конец сентября до 1,4 млрд на конец декабря. Квартальный прирост аудитории оказался самым слабым за все время существования Facebook. Не реже раза в месяц соцсетью пользуются 2,13 млрд человек против 2,07 млрд по итогам третьего квартала.
Чистая прибыль Facebook за 2017 выросла на 56%, до $15,9 млрд, выручка — на 47%, до $40,7 млрд.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.771,23 0.0616
|2.808,86 0.0712
|100 евро
|3.433,13 0.0485
|3.495,07 0.0237
|10 рублей
|4,57 0.0007
|5,04 0.0004
|Курс, UAH
|Золото
|376.690,00-2.901,00
|Серебро
|4.844,12-52,41
|Платина
|283.169,00-4.098,00
|Палладий
|303.895,00-3.145,00
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