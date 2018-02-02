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В Минобразования опровергли информацию об отмене родительских комитетов в школах

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В Минобразования опровергли информацию об отмене родительских комитетов в школах

В Министерстве образования и науки Украины опровергают распространенную рядом СМИ информацию об отмене органов родительского самоуправления (родительских комитетов) в заведениях общего среднего образования, говорится в соответствующем разъяснении, опубликованном на сайте Минобразования.

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Согласно опубликованной информации, речь шла о приказах, которые уже утратили силу и были прописаны в «старом» законодательстве.

«Приказы, утратившие силу (№ 440 и № 205), были составляющей „старого“ законодательства и по своей правовой природе имели рекомендательный характер и не содержали никаких общеобязательных норм. К тому же, полномочий у министерства на урегулирование вопросов деятельности (прав или обязанностей) родительского или ученического самоуправления нет», — отметили в МОН.

Отмечается, что закон Украины «Об образовании» однозначно определяет наличие органа родительского самоуправления как одного из органов управления заведением.

«Учитывая, что указанный закон является рамочным и касается всех составляющих образования, необходима имплементация его положений. В частности, в новом законе „Об общем среднем образовании“ будет детализирован порядок создания органа родительского самоуправления и его отношений и взаимодействия со школой и ее учредителем (местными органами самоуправления). Министерство уже работает над написанием соответствующего закона и планирует подать его на рассмотрение Верховной Рады в этом году», — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что новый закон изменит ситуацию, когда наличие или отсутствие родительских или ученических комитетов не зависит от желания родителей или учеников.

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«Однако сегодня решение о создании родительских или ученических комитетов (как органов управления заведением) все еще принимает само заведение на общем собрании трудового коллектива. Поэтому наличие (отсутствие) соответствующих органов не зависит от желания родителей или получателей образования. Именно это должно изменить новый закон «Об общем среднем образовании», — добавили в Минобразования.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины предлагает выделить 1,8 млрд гривен на реформу школ в 2018 году.

образование, Минобразования, самоуправление, дети, школы, родители, родительский комитет
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