В 2017 году экономика Украины выросла на 2,1%

Национальный банк оценивает рост экономики Украины в 2017 году в 2,1%.

Об этом говорится в Инфляционном отчете регулятора, обнародованном на сайте НБУ.

Отмечается, что в третьем квартале 2017 года рост реального ВВП составил 2,1% и соответствовал оценкам НБУ.

«Основным двигателем роста ВВП оставался внутренний спрос. Рост инвестиций продолжался высокими темпами, чему способствовало улучшение деловых ожиданий предприятий и их высокие финансовые результаты», — говорится в отчете.

«Ожидаемо ведущей стала роль потребления: незначительное замедление частного потребления было компенсировано возобновлением роста расходов сектора общего государственного управления на фоне определенного смягчения фискальной политики», — сообщает НБУ.

Как известно, НБУ ожидал, что в 2017 году экономический рост будет близок к 2,2%, а в 2018 и 2019 годах рост ВВП ускорится на 3,2% и 3,5% соответственно.

Президент Петр Порошенко ожидает роста украинской экономики на 3,2% в 2018 году.

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2018 году.