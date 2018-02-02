За год в Украине задержали более 2 тыс. разыскиваемых Интерполом

С момента получения доступа к базам данных Интерпола в рамках безвизового режимы с Евросоюзом украинские пограничники задержали 2,1 тыс. человек, которые находились в международном розыске.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Как уточняется, в рамках либерализации визового режима Госпогранслужба получила доступ к базам данных Интерпола, благодаря чему за 2017 год обнаружили 2,1 тыс. разыскиваемых лиц и 724 паспортных документов. А результативность по угнанным автомобилям выросла в 5 раз по сравнению с 2016 годом.

Также сообщается, что за прошлый год сотрудники пограничного ведомства обнаружили 210 транспортных средств, находившихся в международном розыске.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом за участие в незаконном вооруженном формировании и возможную связь с террористическими группировками.