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Хейли: РФ не будет другом США пока не изменит свою политику

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Хейли: РФ не будет другом США пока не изменит свою политику

Москва не будет другом Вашингтона, пока не откажется от проводимого ею курса международной политики, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает телеканал CNN.

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«Россия не является нашим другом и не будет им, пока их правительство имеет ценности, которые имеет сейчас, и пока оно ведет себя так, как ведет сейчас на международной арене», — заявила Хейли на выездном совещании республиканцев в Западной Вирджинии.

Хейли дала понять, что считает РФ виновной во вмешательстве в американские выборы 2016 года, назвав это «возмутительным событием».

Также постпред США обвинила российские власти в оккупации территории Украины, поддержке правительства Сирии и защите от более тщательных инспекций ядерных объектов Ирана.

«Россия ненавидит все эти шаги, которые мы предпринимаем и большинство из них не существовало до этой администрации...Я понятия не имею, чего ожидала Россия от американских выборов, но я должна сказать вам — она недовольна тем, что у них получилось в результате.

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И так должно быть, пока РФ не начнет действовать как ответственная страна», — отметила Хейли.

В декабре 2017 года Белый дом обнародовала новую Стратегию национальной безопасности, в которой Россия и Китай, а также Иран и КНДР, указаны в числе наиболее серьезных угроз американским национальным интересам.

Авторы документа констатировали, что РФ и КНР разрабатывают современное оружие и комплексы вооружений, которые представляют опасность для ключевых объектов американской инфраструктуры и системы командования.

Кроме того, Москва и Пекин нарушают права человека и оказывают поддержку диктаторским режимам, которые являются врагами демократии.

Россия, США, санкции, кризис на юго-востоке, военная агрессия, международные отношения, Никки Хейли
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