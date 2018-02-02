В 2017 году больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию

В 2017 году больше всего украинцев выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию, сообщается в инфляционном отчете Национального банка Украины.

«Больше всего украинцев в течение исследуемого периода выехало на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию. Причем в последние годы потоки украинских мигрантов в Польшу существенно выросли (на фоне растущей экономики Польши, упрощения правил трудоустройства, предоставления целого ряда преимуществ и возможностей для украинцев, имевших карту поляка, в конце концов, на фоне упрощения пересечения границы из-за введения безвизового режима со странами ЕС)», — отмечается в сообщении.

В то же время сообщается, что миграция в России за десять лет уменьшилось почти вдвое, в том числе из-за сложных межгосударственных отношений. Среди трудовых мигрантов преобладают мужчины (70%) и лица, которые имели профессионально-техническое и полное среднее образование (64%).

«По данным отчета, среднемесячный заработок одного трудового мигранта составлял 722 долл., а зарплата одного штатного работника, занятого в экономике Украины в 2016 году, — 200 долл. (в январе — ноябре 2017 года — 262 доллара)», — отмечается в ведомстве.

Согласно данным НБУ, почти половину всех трудовых мигрантов составляли краткосрочные мигранты, 43.2% — лица, которые вернулись в Украину, 8.3% — работники-мигранты, которые работали за границей 12 месяцев и более.

Лишь 26.8% трудовых мигрантов работали за рубежом в соответствии с полученной квалификацией, 36% трудовых мигрантов работали на работах, которые не нуждались в квалификации, почти 30% — в иной сфере, чем имели квалификацию дома.

При этом в НБУ отметили риск усиления в ближайшие годы миграционных процессов, в том числе трудовой миграции из Украины.

«Миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы, в частности в Польшу. Дополнительным риском активизации трудовой миграции из Украины является увеличение количества студентов, получающих образование за рубежом», — указанно в документе.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017 года. Однако безвизовый режим не работает с Великобританией, Ирландией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.

Отметим, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 70 стран. На границе с Россией Украина в тестовом режиме запустила биоконтроль еще 27 декабря.

По состоянию на 30 января, около 400 тыс. граждан Украины пересекли границу по условиям безвизового режима с Европейским Союзом.