Войти
Порошенко: Из плена в Ливии освободили четырех украинцев
дипломатия
Порошенко: Из плена в Ливии освободили четырех украинцев
Гройсман назвал общие задачи для бизнеса Украины и США
торговля
Гройсман назвал общие задачи для бизнеса Украины и США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

миграции
RSS

В 2017 году больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию

358
В 2017 году больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию

В 2017 году больше всего украинцев выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию, сообщается в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Читайте также: В Госпогранслужбе назвали страны, куда чаще всего едут украинцы

«Больше всего украинцев в течение исследуемого периода выехало на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию. Причем в последние годы потоки украинских мигрантов в Польшу существенно выросли (на фоне растущей экономики Польши, упрощения правил трудоустройства, предоставления целого ряда преимуществ и возможностей для украинцев, имевших карту поляка, в конце концов, на фоне упрощения пересечения границы из-за введения безвизового режима со странами ЕС)», — отмечается в сообщении.

В то же время сообщается, что миграция в России за десять лет уменьшилось почти вдвое, в том числе из-за сложных межгосударственных отношений. Среди трудовых мигрантов преобладают мужчины (70%) и лица, которые имели профессионально-техническое и полное среднее образование (64%).

«По данным отчета, среднемесячный заработок одного трудового мигранта составлял 722 долл., а зарплата одного штатного работника, занятого в экономике Украины в 2016 году, — 200 долл. (в январе — ноябре 2017 года — 262 доллара)», — отмечается в ведомстве.

Согласно данным НБУ, почти половину всех трудовых мигрантов составляли краткосрочные мигранты, 43.2% — лица, которые вернулись в Украину, 8.3% — работники-мигранты, которые работали за границей 12 месяцев и более.

Лишь 26.8% трудовых мигрантов работали за рубежом в соответствии с полученной квалификацией, 36% трудовых мигрантов работали на работах, которые не нуждались в квалификации, почти 30% — в иной сфере, чем имели квалификацию дома.

Читайте также: Чехия вдвое увеличивает квоту на работников из Украины

При этом в НБУ отметили риск усиления в ближайшие годы миграционных процессов, в том числе трудовой миграции из Украины.

«Миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы, в частности в Польшу. Дополнительным риском активизации трудовой миграции из Украины является увеличение количества студентов, получающих образование за рубежом», — указанно в документе.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017 года. Однако безвизовый режим не работает с Великобританией, Ирландией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.

Отметим, 1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 70 стран. На границе с Россией Украина в тестовом режиме запустила биоконтроль еще 27 декабря.

Читайте также: 26% из желающих выехать украинцев планируют переждать за границей тяжелые времена, — опрос

По состоянию на 30 января, около 400 тыс. граждан Украины пересекли границу по условиям безвизового режима с Европейским Союзом.

туризм, НБУ, мигранты, миграции, Госпогранслужба, трудовые мигранты, заробитчане, украинцы за границей
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 февраля 2018
Четверг, 1 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.774,96 0.0267 2.808,85 0.0008
100 евро 3.446,87 0.1387 3.508,12 0.1304
10 рублей 4,58 0.0008 5,05 0.0011
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

К чему приведет запрет рекламы криптовалют в Facebook

Для участников рынка и стартапов в данной области создан ещё один барьер. Пока, из всех интернет-гигантов, никак на это не реагирует только кампания Google, но очевидно, что реклама новых технологических финансовых инструментов приносит доход корпорации. Пока одни борются, другие зарабатывают.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «кремлевском докладе» США

С моей точки зрения, примечателен перечень тех, кто в него не попал. Отсутствуют в нем несколько «вегетарианских» фигур, занимающих важную роль в формальной властной вертикали. Например, глава ЦБ ФР Набиуллина (думаю не потому, что возглавляемый ею Центробанк проводит, как считают многие российские экономисты, антигосударственную политику). Отсутствует в нем и такая знаковая фигура, как Чубайс. И, что довольно интересно, отсутствует в нем такая специфическая фигура, как Кадыров.
Андрей Мовчан
Андрей Мовчан
Финансист, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги

На смену «криптоуродцам» придут новые модели платёжных систем

Первый мобильный телефон весил пять килограмм, его надо было носить как чемодан; первые пистолеты проще было выкинуть и ударить противника мечом; первые самолёты не летали, а прыгали на десять метров. Наверняка первый каменный топор, изготовленный австралопитеком, вызывал только злобный смех его соплеменников. Дело не в неготовности рынков или скепсисе игроков - нынешние криптовалюты бессмысленны и безобразны, как и положено первым образцам. Но за ними придут другие.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016