В Киеве открыли Центр реагирования на киберугрозы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в пятницу утром открыл Центр реагирования на киберугрозы (Cyber Threat Response Centre, CRC).

«Сегодня мы открываем Центр реагирования на киберинцеденты. Это ядро киберзащиты нашей страны», — сказал Турчинов в ходе открытия Центра.

По его словам, Центр выявляет киберугрозу на ранних стадиях ее возникновения.

Центр реагирования на киберугрозы (Cyber Threat Response Centre, CRC) создан Госспецсвязью как ядро национальной системы киберзащиты Украины.

CRC — это техническая платформа взаимодействия основных субъектов обеспечения кибербезопасности (Госспецсвязи, СБУ, Нацполиции).