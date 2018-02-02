СБУ: Двукратный чемпион РФ в дуэльной стрельбе из ружья причастен к терроризму на Донбассе

Двукратный чемпион России в дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев причастен к террористической деятельности на востоке Украины и в 2014 году проходил службу снайпером в российской военной группировке «Частная военная компания Вагнера», сказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.
«Мы неоднократно информировали общественность о деятельности спецподразделения РФ под названием „Вагнер“. Мы информировали, что у нас есть персональные данные почти 2000 наемников. И в рамках этой работы открываются все новые и новые факты наглого отношения к Украине со стороны спецслужб России и отдельных граждан», — сказал он в эфире телеканала «Прямой», сообщается на сайте телеканала в пятницу утром.
Руководитель аппарата главы СБУ проинформировал, что одним из наемников «ЧВК Вагнера» был «Заличев Александр Борисович, который проходил службу в должности снайпера»: «Из анализа открытых источников есть информация, что он был двукратным чемпионом России, а также подчеркиваю, членом сборной команды России по тактической стрельбе как минимум в 2014-2016 годах».
По словам Гуськова, СБУ подготовила письмо к министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову с просьбой довести соответствующую информацию до спортивных федераций стран-партнеров.
Как сообщалось, в конце декабря 2017 года глава СБУ Василий Грицак рассказал, что спецслужба продолжает работу по установлению членов «ЧВК Вагнера» к военным преступлениям на территории Украины и других государств.
«На сегодня нами установлено уже более 2 тысяч человек из ЧВК», — уточнил он.
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