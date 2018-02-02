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Украина в январе подняла из ПХГ почти 2,2 млрд куб. м газа

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Украина в январе подняла из ПХГ почти 2,2 млрд куб. м газа

Украина в январе 2018 года подняла из своих подземных хранилищ (ПХГ) 2 млрд 177,57 млн куб. м природного газа, что в 1,5 раза больше, чем в декабре 2017 года (1 млрд 427,4 млн куб. м), свидетельствуют оперативные данные ПАО «Укртрансгаз».

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В целом с начала стартовавшего 24 октября отопительного сезона и по 31 января 2018 года (включительно) запасы в ПХГ снизились на 26,3% (на 4 млрд 459,06 млн куб. м) — до 12 млрд 514,66 млн куб. м.

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», среднесуточный отбор в ноябре составил 24,85 млн куб. м, в декабре — 46,05 млн куб. м, в январе — 70,24 млн куб. м, в т.ч. 31 января — 68,27 млн куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад — 31 января 2017 года — составил 91,94 млн куб. м при запасах 9 млрд 884,54 млн куб. м, два года назад — 52,67 млн куб. м (11 млрд 112,41 млн куб. м), три года назад — 56,04 млн куб. м (9 млрд 311.45 млн куб. м).

Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка — 6 млрд 388,74 млн куб. м.

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«Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

газ, Укртрансгаз, ПХГ, газовый рынок
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