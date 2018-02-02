Турчинов: Госиспытания ракетного комплекса «Ольха» пройдут в марте

Государственные испытания украинской ракеты «Ольха» пройдут в следующем месяце, после чего начнется их серийное производство, заявляет секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

«Мы ожидаем в марте месяце государственные испытания. И после того, как она будет взята на вооружение, будет начато серийное производство», — сказал он в Киеве в пятницу.

Турчинов также отметил, что «наша «Ольха» уникальна, она лучше, чем российский аналог «Смерч».

«Уже есть запрос на нее из заграницы. Но в первую очередь мы должны обеспечить мощным оружием нашу армию», — подчеркнул он.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что на закупку и производство новейшего вооружения и военной техники необходимо выделить 1,6 млрд грн, за которые, в частности, должно налажено производство новейших ракет комплекса «Ольха».

По оценкам директора информационно-консалтинговой Defense Express Сергея Згурца в декабре 2017 года, в 2016-2017 годах ОПК Украины обеспечил существенный прогресс в области производства ракетного вооружения: в первую очередь речь идет о ракетном комплексе «Ольха», который уже в первой половине 2018 года может поступить в экспериментальную эксплуатацию в ВСУ.