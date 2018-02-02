НБУ: Клиенты половины банков проводили сомнительные операции

Национальный банк в 2017 году направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка.

Регулятор сообщает, что по состоянию на 1 января в правоохранительные органы направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.

«Вместе с тем в 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабные финансовые операции клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн грн, $28 млн и 7 млн евро», — заявили в НБУ.

В Нацбанке отмечают, что наибольшее количество (более 90%) составляют сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.