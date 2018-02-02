Украина в январе сократила транзит газа почти на треть

Украина в январе 2018 года сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 32,1% (на 2 млрд 857,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года — до 6 млрд 55,5 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО «Укртрансгаз».
По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», в том числе транзит газа через Украину в Европу в январе-2018 составил 5 млрд 689,4 млн куб. м, в Молдову — 366,1 млн куб. м.
За исключением января 2015 года, когда Газпром пытался препятствовать реверсным поставкам газа в Украину, первый месяц 2018 года продемонстрировал наиболее низкий показатель транзита через Украину за последние семь лет.
Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 93 млрд 457,1 млн куб. м, в т. ч. транзит в Европу составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдову — 2 млрд 707,9 млн куб. м.
По мнению главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, Украина должна выйти с конкретным предложением по привлечению европейского партнера к управлению своей ГТС уже в начале 2018 года. Затягивание с привлечением международного партнера повлечет за собой потерю транзита российского газа по территории страны.
Глава НАК считает возможным подписание договора по управлению ГТС Украины с зарубежными партнерами уже в третьем квартале 2018 года. Помимо Snam (Италия)/Eustream (Словакия) и Gasunie (Нидерланды)/ GRTgaz (Франция), с которыми подписаны соответствующие меморандумы, интерес к управлению ГТС Украины также проявлен «немецкой группой».
«Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
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