ФГВФЛ продолжает выплаты вкладчикам Евробанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 2 февраля 2018 года осуществляет возмещение средств вкладчикам Евробанка по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета (включая карточные счета).

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Возмещение средств вкладчикам осуществляются через отделения банков-агентов Фонда:

— ПриватБванк

— Идея Банк

— Ощадбанк

— Правэкс-Банк

— Альфа-Банк

— Кредобанк

— Укргазбанк

— ПУМБ

— ТАСкомбанк

— Банк «Пивденный»

— «Банк инвестиций и сбережений»

— Универсал Банк