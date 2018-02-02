Смеле в Черкасской области возобновили поставки газа

Поставки газа в котельные Смелы (Черкасская область) восстановлено в ночь с 1 на 2 февраля 2018 года.

Об этом сообщили в Смелянский горсовете, передает «Громадскьке радіо».

«Котельные уже включены. Вчера ночью возобновили поставки», — уточнили в управлении жилищно-коммунальных услуг исполнительного комитета городского совета.

Газ во всех котельных Смелы был отключен предприятием «Черкассыгаз» в четверг, 1 февраля. Причиной такого шага стали долги частного предприятия ООО «Смела Энергоинвест». На сегодня сумма долга составляет 200 млн гривен.

Эта компания в 2010 году по решению горсовета получила права на городские котельные и коммуникации, однако из-за невыполнения ею обязательств по поставке тепла потребителям в прошлом году договор был расторгнут.

Напомним, в Смеле Черкасской области 1 февраля в связи с отключением теплоснабжения жители города вышли на митинг. Так, горожане перекрыли трассу «Киев-Днепр».