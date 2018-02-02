Войти
Украина и МВФ согласовывают вопрос цены на газ, - Гройсман
переговоры
Украина и МВФ согласовывают вопрос цены на газ, - Гройсман
Турчинов: В составе ВСУ могут быть созданы кибервойска
кибербезопасность
Турчинов: В составе ВСУ могут быть созданы кибервойска

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

газовый рынок
RSS

Цена газа для населения по нынешней методике может вырасти на 62% с апреля, - СМИ

568
Цена газа для населения по нынешней методике может вырасти на 62% с апреля, - СМИ

Цена газа для населения Украины и предприятий ТКЭ с 1 апреля 2018 года может увеличиться на 62% с 4 942 до 8 030 гривен за тысячу кубометров, если условия постановления № 187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены.

Читайте также: Украина и МВФ согласовывают вопрос цены на газ, - Гройсман

Агентство «Украинские новости» пишет, что эта информация содержится в анализе проекта финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», проведенного Министерством финансов Украины.

С учетом 2,5%-ной торговой наценки, расходов на транспортировку и НДС розничная цена составит около 10,75 грн за кубометр.

С октября 2018 года чистая цена газа увеличится еще больше — до 8 530 гривен за тысячу кубометров.

Сейчас розничная цена на газ для населения с учетом НДС и расходов на транспортировку составляет 6,9 грн за кубометр.

Напомним, согласно методике определения цены газа по импортному паритету, установленной постановлением № 187 от 22 марта 2017 года, с 1 октября 2017 года цена газа для населения и ТКЭ должна была увеличиться на 17,6%, поскольку на столько она выросла в период с июня 2016 по май 2017. Этот механизм был согласован с МВФ.

газ, тарифы
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.774,13 0.0184 2.808,54 -0.0023
100 евро 3.446,47 0.1347 3.506,20 0.1112
10 рублей 4,58 0.0013 5,05 0.0009
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

К чему приведет запрет рекламы криптовалют в Facebook

Для участников рынка и стартапов в данной области создан ещё один барьер. Пока, из всех интернет-гигантов, никак на это не реагирует только кампания Google, но очевидно, что реклама новых технологических финансовых инструментов приносит доход корпорации. Пока одни борются, другие зарабатывают.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «кремлевском докладе» США

С моей точки зрения, примечателен перечень тех, кто в него не попал. Отсутствуют в нем несколько «вегетарианских» фигур, занимающих важную роль в формальной властной вертикали. Например, глава ЦБ ФР Набиуллина (думаю не потому, что возглавляемый ею Центробанк проводит, как считают многие российские экономисты, антигосударственную политику). Отсутствует в нем и такая знаковая фигура, как Чубайс. И, что довольно интересно, отсутствует в нем такая специфическая фигура, как Кадыров.
Андрей Мовчан
Андрей Мовчан
Финансист, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги

На смену «криптоуродцам» придут новые модели платёжных систем

Первый мобильный телефон весил пять килограмм, его надо было носить как чемодан; первые пистолеты проще было выкинуть и ударить противника мечом; первые самолёты не летали, а прыгали на десять метров. Наверняка первый каменный топор, изготовленный австралопитеком, вызывал только злобный смех его соплеменников. Дело не в неготовности рынков или скепсисе игроков - нынешние криптовалюты бессмысленны и безобразны, как и положено первым образцам. Но за ними придут другие.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016