Цена газа для населения по нынешней методике может вырасти на 62% с апреля, - СМИ

Цена газа для населения Украины и предприятий ТКЭ с 1 апреля 2018 года может увеличиться на 62% с 4 942 до 8 030 гривен за тысячу кубометров, если условия постановления № 187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены.

Агентство «Украинские новости» пишет, что эта информация содержится в анализе проекта финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», проведенного Министерством финансов Украины.

С учетом 2,5%-ной торговой наценки, расходов на транспортировку и НДС розничная цена составит около 10,75 грн за кубометр.

С октября 2018 года чистая цена газа увеличится еще больше — до 8 530 гривен за тысячу кубометров.

Сейчас розничная цена на газ для населения с учетом НДС и расходов на транспортировку составляет 6,9 грн за кубометр.

Напомним, согласно методике определения цены газа по импортному паритету, установленной постановлением № 187 от 22 марта 2017 года, с 1 октября 2017 года цена газа для населения и ТКЭ должна была увеличиться на 17,6%, поскольку на столько она выросла в период с июня 2016 по май 2017. Этот механизм был согласован с МВФ.