В Николаеве школы закрыли на карантин

В Николаеве все школы закрыли на карантин.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевского городского совета.

«Согласно распоряжению и. о. городского главы — секретаря городского совета Татьяны Казаковой от 2 февраля 2018 года, с целью предотвращения роста заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом с 5 февраля приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования, муниципальном академическом колледже», — отмечает пресс-служба.

О восстановлении образовательного процесса будет сообщено дополнительно. В то же время детские сады продолжат работу в обычном режиме.

Как ранее сообщалось, все школы Винницы и Житомира на неделю закрыли на карантин.