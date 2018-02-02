США вводит запрет на поставку оружия в Южный Судан

Администрация президента Дональда Трампа вводит оружейное эмбарго против Южного Судана, где продолжается гражданская война, и призывает к подобному шагу ООН и другие страны.

Об этом заявили в Госдепартаменте США в пятницу, 2 февраля, сообщает агентство Associated Press.

США запретят продажу вооружений, военного оборудования и услуг всем участникам конфликта.

«Сообщение должно быть понятным — США, регион и международное сообщество не будут стоять в стороне, пока в Судане погибают невиновные», — говорится в сообщении Госдепа.

Напомним, в сентябре 2017 года Украина приостановила поставки оружия в Южный Судан до нормализации ситуации в этой стране.