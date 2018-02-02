Мариуполь получил в подарок 10 подержанных трамваев из Праги

В 2017 году Маруиполь на безоплатной основе получил 10 подержанных трамваев «Татра Т-3» из Праги.

Об этом ЦТС сообщили в Мариупольском городском совете.

Договоренность о передаче первых двух машин была достигнута еще в 2016 году, о поставке еще 8 трамваев власти украинского города и чешской столицы договорились уже в 2017 году.

«В 2017 году городской общиной Праги было принято решение о дарении 8 единиц трамваев общине Мариуполя. Это стало возможным благодаря сотрудничеству и налаживанию устойчивых отношений между мэрами городов Мариуполя и Праги. Подаренные трамваи поступили в Мариуполь в декабре 2017 года», — рассказали в пресс-службе горсовета.

Там также отметили, что властям города пришлось потратиться лишь на транспортировку и выплату налогов и сборов, что в сумме составило 2,4 млн грн.

В Мариуполе также практикуют покупку подержанных трамваев из Европы (преимущественно из Чехии и Словакии). Ранее КП «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление» на днях объявило тендер на приобретение 20 трамваев, бывших в употреблении в странах Евросоюза. Стоимость закупки составляет 34 млн грн. По оценкам специалистов, такие трамваи смогут прослужить городу еще как минимум 15 лет.

Также активно получает б/у трамваи из Европы Винница. Благодаря узкой колее, городу подходят списанные трамваи из швейцарского Цюриха. Следующую партию машин из Швейцарии Винница надеется получить после 2021 года.