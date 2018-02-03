Глава Пентагона призвал Украину принять закон о национальной безопасности

Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис призвал украинскую власть как можно скорее принять закон о национальной безопасности Украины. Об этом он сказал в ходе встречи с министром обороны Степаном Полтораком, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства США.
В частности, Мэттис подчеркнул важность партнерства по вопросам безопасности США и Украины и похвалил Полторака за стойкую отважность Украины перед лицом российской агрессии, а также подтвердил поддержку Соединенными Штатами целей военной реформы в Украине.
«Он (Мэттис — ред.) назвал закон о национальной безопасности безусловным приоритетом и выразил надежду, что Администрация президента и Верховная Рада Украины будут принимать быстрые действия и принимать законодательство, которое обеспечит прочную правовую основу для осуществления оборонных реформ в поддержку безопасности и демократии в Украине», — говорится в сообщении.
Кроме того, оба лидера пообещали укрепить прочное партнерство между Украиной и США на основе общих интересов безопасности и общих принципов.
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