Глава Пентагона призвал Украину принять закон о национальной безопасности

Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис призвал украинскую власть как можно скорее принять закон о национальной безопасности Украины. Об этом он сказал в ходе встречи с министром обороны Степаном Полтораком, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства США.

В частности, Мэттис подчеркнул важность партнерства по вопросам безопасности США и Украины и похвалил Полторака за стойкую отважность Украины перед лицом российской агрессии, а также подтвердил поддержку Соединенными Штатами целей военной реформы в Украине.

«Он (Мэттис — ред.) назвал закон о национальной безопасности безусловным приоритетом и выразил надежду, что Администрация президента и Верховная Рада Украины будут принимать быстрые действия и принимать законодательство, которое обеспечит прочную правовую основу для осуществления оборонных реформ в поддержку безопасности и демократии в Украине», — говорится в сообщении.

Кроме того, оба лидера пообещали укрепить прочное партнерство между Украиной и США на основе общих интересов безопасности и общих принципов.