Израиль нанес два авиаудара по сектору Газа

Военно-воздушные силы Израиля в течение суток нанесли два авиаудара по сектору Газа. Второй удар был осуществлен, в частности, после ракетного обстрела израильской территории со стороны анклава, передает РБК-Украина.

Указано, что ракеты атаковали муниципалитет Шаар-ха-Негев вечером 2 февраля 2018 года. В нем звучали сирены гражданской обороны. В ответ на атаки израильская авиация нанесла удары по «террористическим целям ХАМАС» в южной части сектора Газа. Предыдущий авиаудар был нанесен по Газе в четверг ночью после ракетного пуска в сторону Израиля. ВВС разбомбили блокпост ХАМАС.

Как сообщается, предыдущая серия авиаударов по сектору Газа произошла в середине января. ВВС Израиля отчитались о бомбардировках целей на границе анклава с Египтом. Отмечается, что регулярные ракетные обстрелы Израиля и ответные рейды авиации по сектору Газа возобновились после признания в декабре 2017 года президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы еврейского государства и решения перенести туда американское посольство из Тель-Авива. Палестинская автономия в ответ разорвала переговоры с Израилем и отбросила США в качестве посредника.