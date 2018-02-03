КНДР заработала 200 млн долларов на продаже оружия и угля в обход санкций, - Reuters

Северная Корея за 2017 год заработала 200 млн долларов, в том числе за счет продажи оружия в Сирию и Мьянму и поставок угля через Россию и Китай. Об этом говорится в конфиденциальном отчете независимых наблюдателей ООН, сообщает Reuters.

Так, согласно документу, КНДР поставляла уголь в порты, в частности в России, Китае, Южной Корее, Малайзии и Вьетнаме, используя поддельные документы, в которых странами происхождения угля указывались Россия или Китай.

Отмечается, что речь идет о 23 поставках. Кроме того, в 213-страничном докладе сообщается, что КНДР поставляла баллистические ракеты «земля-воздух» и системы запуска в Мьянму. Наблюдатели также заявили, что они расследовали продолжающееся сотрудничество между Сирией и Мьянмой в области баллистических ракет, и что с 2012 по 2017 год Северная Корея поставила более 40 грузов в научно-исследовательский центр Сирии, курирующий разработку химического оружия.