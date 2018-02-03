В зоне АТО от взрыва погиб украинский военный

Как сообщил спикер АТО Василий Лабай, 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
«Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины», — сказал он.
Кроме того, как сообщалось, за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения. Военнослужащих были оперативно эвакуированы в военные госпитали и предоставлен необходимый объем врачебной помощи.
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