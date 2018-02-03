Полторак обсудил с главой Пентагона сроки поставки Javelin и методы влияния на Россию

Министр Обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США активно будут добиваться выполнения Россией Минских соглашений.
Во время встречи в Вашингтоне с министром обороны Украины Степаном Полтораком Джеймс Мэттис сказал, что США полагаются в первую очередь на дипломатию, сообщает Голос Америки.
«Мы применяем дипломатию в попытке добиться, чтобы Россия выполняла Минские соглашения. И мы будем продолжать эти усилия через наш Государственный департамент. Мы активно задействованы, и это то направление, которое мы выбираем», — сказал Джеймс Мэттис.
Глава оборонного ведомства Украины поблагодарил США за поддержку.
«Действительно, США является очень важным стратегическим партнером для Украины. Соединенные Штаты с начала агрессии России против Украины были одними из первых, кто стал на защиту и поддержал нас, встал на защиту Украины и поддержал нас в стремлении отстоять свою территориальную целостность. Вы поддержали нас в нашем стремлении построить демократическую страну, которая была бы интегрирована в семью европейских демократических стран», — сказал Полторак.
Министр обороны Украины Степан Полторак находится в Вашингтоне с официальным визитом. Среди тем обсуждения с руководством Пентагона вопросы и сроки предоставления Украине противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». На прошлой неделе Степан Полторак заявил, что знать сроки поставок оружия после встречи с министром обороны США 2 февраля.
«Мы сегодня об этом говорили. Мы обсуждали механизм передачи противотанковых средств. Мы говорили и (о) других вопросах, связанных с подготовкой личного состава и порядка передачи. Я думаю, что решение о передаче „Джевелинов“ в Украину будет принято очень своевременно и очень правильно», — ответил Полторак на вопрос о сроках поставок оружия.
По его словам, не так важно, когда Украина получит эти противотанковые комплексы, как сам факт того, что они будут предоставлены.
«Это очень серьезный, мощный сигнал Украине о том, что она осталась не один на один с Россией и это сигнал самой России, что нас поддерживает весь мир. Кроме того, это мощный сигнал и другим коллегам, с которыми мы работаем, что надо более активно работать с Украиной», — пояснил министр обороны.
«Я думаю, что решение о передаче, временной график передачи, он не будет играть чрезвычайно важную роль, мы работаем над тем, чтобы максимально эффективно механизм передачи был осуществлен из Соединенных Штатов в Украину», — сказал Полторак.
При этом он отметил, что важным моментом является именно обеспечение сохранности военных технологий.
«При этом сохранить неприкосновенность тех противотанковых средств, обеспечить сохранность технологий, а также эффективную подготовку и использование расчетов, которые будут работать на тех средствах», — рассказал министр обороны.
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