Наблюдателей ОБСЕ обстреляли на подконтрольной «ДНР» территории

В Ясиноватой вблизи патруля специальной миссии ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте миссии в субботу, передает УНН.
Наблюдатели сообщили, что за прошедшие сутки в них стреляли на территории, контролируемой так называемая «ДНР». Инцидент произошел днем в 2 километрах от линии разграничения.
«В 14:08 пятеро членов патруля стояли между бронированными автомобилями СММ, они услышали, как над их головами со свистом пролетели 3 пули с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала за 10-15 метров к востоку от них», — говорится в сообщении.
После этого патруль оставил этот район и в 14:55 благополучно вернулся на свою базу в Донецке, говорится в отчете.
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