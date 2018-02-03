Наблюдателей ОБСЕ обстреляли на подконтрольной «ДНР» территории

В Ясиноватой вблизи патруля специальной миссии ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте миссии в субботу, передает УНН.

Наблюдатели сообщили, что за прошедшие сутки в них стреляли на территории, контролируемой так называемая «ДНР». Инцидент произошел днем в 2 километрах от линии разграничения.

«В 14:08 пятеро членов патруля стояли между бронированными автомобилями СММ, они услышали, как над их головами со свистом пролетели 3 пули с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала за 10-15 метров к востоку от них», — говорится в сообщении.

После этого патруль оставил этот район и в 14:55 благополучно вернулся на свою базу в Донецке, говорится в отчете.